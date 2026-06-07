俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第22回「播磨大誤算」が、7日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【先行公開】予告に登場！ネットがざわついた”重要キャラ”大河ドラマ第65作『豊臣兄弟！』は、戦国時代を舞台に、強い絆で天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く作品。主人公は天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長（仲野太賀）で、「秀長が長生きして