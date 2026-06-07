AKB48の海外姉妹グループで、マレーシア・クアラルンプール拠点のKLP48が7日までにSNSを更新。日本ダンサー整体セラピスト協会がプロデュースする「TheraMove Balm」とのコラボレーションを発表した。ダンサーやパフォーマー、身体を動かすすべての人のために開発された日本発のボディケアバームで、メンバーはリハーサルやパフォーマンス前後のボディケアの一環として使用。日本で培われたダンサーケア文化を海外へ発信する新たな