「Irodori-TTS」はPC上でローカル実行できる音声合成AIで、声色を指定してセリフ音声を自由に生成することができます。GPUを搭載していないPCでも生成可能で、クラウドAIと違って生成内容や生成回数に制限がないのも特徴です。そんなIrodori-TTSのAIモデルのV3が2026年5月に登場し、「音声品質向上」「出力音声の秒数指定に対応」「ウェブUIに絵文字パレット追加」といったアップデートが施されたので実際に使ってみました。Irodor