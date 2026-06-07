第７５回全日本大学野球選手権大会（報知新聞社後援）が８日、神宮と東京Ｄで開幕する。７日には出場２７校の選手らが東京・明治神宮会館に集い、開会式が行われた。５年ぶり１３度目の出場となる慶大は今津慶介主将（４年＝旭川東）が、式後にトークショーを行った日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ、６５）からチーム運営に関する“金言”を授かり、５年ぶり５度目の優勝へと闘志を燃やした。＊