ボートレース宮島のＧＩ「宮島チャンピオンカップ開設７２周年記念」は７日、予選最終日となる４日目が行われた。大上卓人（３５＝広島）は３日目終了時点で得点率トップ。首位通過をかけて予選最終日に臨んだが、前半２Ｒは３カドから攻め切れず５着。６号艇の後半９Ｒは２周１Ｍで振り込んだ佐藤隆太郎と接触して６着と流れも悪く１３位に後退した。「４日目のレースは僕のミス。お客さんに対して申し訳なかった。足は変わ