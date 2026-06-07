◆カーリング日本選手権第１日（６月７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、札幌国際大に１２―４で勝利し、連覇へ弾みをつけた。第１エンドで２点を奪って流れをつかむと第３Ｅ、第５Ｅで大量４点を追加し、終始、試合の指導権を握り貫禄勝ちした。同選手権が６月に開催されるのは初めて。気温が高い上にこの日は雨も降り湿度も高