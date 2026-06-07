カーリング女子のロコ・ソラーレ（ＬＳ）でサードを務める小穴桃里が、新たな環境でも存在感を発揮している。日本選手権（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）では、世界選手権に続いてＬＳの一員として参戦。７日の初戦はＧＲＡＮＤＩＲに９―２で快勝し、白星スタートを切った。試合後には「考えることがたくさんある試合だった。試合に対して何ができるかを一つひとつやっていたら、終わっていたという感じ」と笑顔で振り返った。