第６７回宝塚記念・Ｇ１は６月１４日、阪神競馬場の芝２２００メートルで行われる。今年の大阪杯、天皇賞春を連勝しているクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が春古馬３冠に挑む。１７年に挑んだ父は同じローテーションで、宝塚記念は９着に敗れた。大阪杯、前走の天皇賞春をきっちり勝利した勝負強さが何よりの魅力で、ファン投票１位に応えて３億円のボーナスを手中に収めるか。昨年の覇