【モデルプレス＝2026/06/07】タレントの塚本恋乃葉が6月7日、自身のInstagramを更新。台湾を訪れた際の姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】新出川ガール「可愛い」と話題の美脚ショット◆塚本恋乃葉、美脚際立つ台湾ショット公開塚本は「台湾の魅力を沢山感じたロケ 旅行の参考になったり少しでも行きたい気持ちに なってもらえたら嬉しいな〜」とつづり、お笑い芸人・CRAZY COCOがMCを務める音声配信番組『台湾がイイ！〜台