桜島で爆発的噴火 噴煙・噴石は不明 気象台によると、桜島の南岳山頂火口で7日午後7時7分に爆発的噴火がありました。噴煙の高さや方向、大きな噴石の飛散状況は不明です。 桜島では爆発にともなう空振＝空気の振動が観測されています。 桜島の爆発的噴火はことし10回目です。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。 桜島降灰予