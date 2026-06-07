「工場が燃えている」と通報 喜界町で7日午後、火事があり、製糖工場の建物1棟が全焼しました。 奄美警察署によりますと、きょう7日午後1時半ごろ、喜界町浦原に住む製造業・佐野剛さん（52）の妻から「工場が燃えている」と消防に通報がありました。 出火時、工場には小学生の子ども２人が 火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で佐野さんが経営する木造平屋の製糖工場1棟およそ190平方メートルが全