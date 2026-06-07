上半期の総決算となる「第67回宝塚記念」（14日、阪神芝2200メートル）にG1馬5頭を含む18頭が登録。フルゲート18頭立てとなれば、クロノジェネシスが勝った20年以来、6年ぶりになる。20＆21年に宝塚記念連覇を達成したクロノジェネシスと同厩で後輩のクロワデュノールが堂々主役を務める。ファン投票で歴代最多となる36万6039票を獲得。多くのファンに支持されるダービー馬だ。今季は大阪杯、天皇賞・春と連勝中で上半期の古馬