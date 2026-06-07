東京駅直結の東京ミッドタウン八重洲で、入場無料の『FUJI ROCK FESTIVAL』コラボイベント『FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲』が、6月12日〜26日に開催される。【写真複数】『フジロック』を東京駅直結で体感するイメージ4回目を迎える今年は、フジロックにゆかりのあるアーティスト計9組によるスペシャルフリーライブを開催。また、フジロックの世界観を歴代ポスターや写真で体感できる「FUJI ROCK WEEKギャラ