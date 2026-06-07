今週から6週間にわたる夏の函館シリーズが開幕する。初日の土曜はサマースプリントシリーズ第1戦「第33回函館スプリントS」（13日、G3、芝1200メートル）がメインで行われる。実力伯仲の好メンバーが集まった。主役は近走の充実ぶりが光るレイピアだ。シルクロードS、オーシャンSと重賞で連続2着とした後、前走は高松宮記念5着とG1でも見せ場をつくった。3戦3連対の小倉巧者でもあり、小回りコース向きの機動力と器用さを兼ね