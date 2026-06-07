北中米ワールドカップに向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプを行っている日本代表MF久保建英(ソシエダ)は6日の練習後、連日殺到するメキシコメディアの取材に再び応じ、今回の事前キャンプで初めて使用したティグレスのクラブ施設(「CET」)についてスペイン語で「良い設備だった。初めて使ったけど、良かったと思う」と端的に話した。現地で大きな注目を集めている日本代表の練習場問題。この日、チームは当初からキャン