V・ファーレン長崎は7日、高木琢也監督(58)と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。元日本代表FWの高木監督は昨年6月、下平隆宏前監督の後任として、長崎の指揮官に2度目の就任。J2リーグ戦を2位で終え、8年ぶりのJ1復帰に導いた。今季のJ1百年構想リーグは17位となっている。クラブ公式サイトを通じ、「2026/27シーズンも指揮を執ることになりました。約半年間、百年構想リーグでJ1のレベルを体感し、チームとし