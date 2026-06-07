FC町田ゼルビアは7日、カールスルーエ(ドイツ2部)からGKアキ・コッホ・コバヤシ(22)が完全移籍加入することを発表した。日本とドイツの国籍を持つ同選手は、マインツU-19から2024年夏にカールスルーエへ。リザーブチームで経験を積み、2025-26シーズンは5部リーグで19試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GKアキ・コッホ・コバヤシ(AKI KOCH KOBAYASHI)■生年月日2004年3月14日(22歳)■出身地ドイツ■