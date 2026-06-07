元巨人監督の高橋由伸（51）は6月2日に自身のInstagramを更新し、トロント・ブルージェイズの岡本和真（29）との2ショットを公開した。投稿では、少し前にカナダ・トロントまで岡本に会いに行ったことを報告。元気そうな様子に安心したことや、けがに気をつけながら残りのシーズンも頑張ってほしいという思いをつづっている。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ