サッカー日本代表の伊東純也（33）が、6月3日、公益財団法人日本サッカー協会の公式Instagramに登場。チャーター機内での貴重なオフショットが公開された。 【画像】「必死にもがきながら…」人気俳優の双子の弟、イケメンプロサッカー選手が再起誓う「また違った毎日を過ごされているかと」「無理はしないでください」 投稿された写真は、水色にオレンジ色のラインが入った日本代表のト