【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SHINeeの約2年ぶりとなる日本でのドーム公演『- The Trilogy I ― 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]』が6月5日、７日の2日間、埼玉・ベルーナドームにて開催。オフィシャルレポートが到着した。 ■「8年という本当に長い時間、こうして待っていてくれて本当にありがとうございます」（ONEW） 「THE INVERT」には「裏返す」「転換する」という意