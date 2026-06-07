なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯とDF清水梨紗の「仲良しすぎる舞台裏」が公開された。【映像】長谷川＆清水が「熱いハグ」でルンルン（実際の様子）JFA（日本サッカー協会）の公式YouTube『JFATV』は6月1日、なでしこジャパンの舞台裏に迫った最新動画「なでしこジャパン 『世界一奪還』に向け新体制始動｜【#TeamCam】vol.1」を配信した。南アフリカ女子代表との2連戦に向けて、チームは6月1日に大阪