【WWE】SMACK DOWN（6月5日・日本時間6日／イタリア・ボローニャ）【映像】美女レスラー、ファンを焦らしまくりの“妖艶PV”リングへの“本格参戦”はいつになるのか。かつて日本でも活躍した美女レスラーが三たび“PV出演のみ”の登場でファンを焦らし続けている。日本時間6日に放送されたWWE青のブランド「SMACK DOWN」にて、“ザ・グラマー”ことブレイク・モンローがPVセグメントに登場。