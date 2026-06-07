セブンス・ベガが、2026年のリリース第3弾として本日6月7日（日）にシティロックチューン「ワンナイト・ドライブ」を配信リリース。あわせて同曲のミュージックビデオを公開した。「ワンナイト・ドライブ」は、ドライブシーンを彩るミッドナイトトーキョーハイウェイソング。夜の首都高速ドライブにぴったりの疾走感溢れる仕上がりだ。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った歌詞の世界観も注目どころとなっている。MVでは、セブンス・ベ