ここに集まったオーディエンスに助走などいらない、と板付きで明転した瞬間、輝かしいメロディックチューン「Stardust」を投下し、一気に会場を手中に収めたのがOVER ARM THROW（以下OAT）だった。この＜SATANIC CARNIVAL＞にどうして呼ばれているのかわからない、と鈴野洋平(B, Cho)は嬉しい気持ちと同時に戸惑いもあるようなことを口にしていたが、いやいやどうしたってOATはこの場に必要。グッドメロディーや楽曲の構成力もさる