いきなりだが、四星球にとっての「リハーサル」とは何なのだろうと考えてしまうオープニングだった。本番前約10分のサウンドチェックのためステージに上がった4人はまず「ふざけてナイト」を演奏し、《ふざけてないと／泣いちゃうの》というリフレインを観客も大声で歌っている。まあ、ここまではよくある光景。限られた時間で勝負するフェスだからこそサウンドチェックも本番も本気で鳴らすというのはよくわかる。ただ、四星球の