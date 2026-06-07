FRUITS ZIPPERが、5月29日（金）に配信リリースした新曲「ぱわーオブらぶ」のミュージックビデオを公開した。また、同楽曲が7月15日（水）に発売される5thシングルCDの表題曲となることが発表された。本楽曲は、人と人とのあいだで生まれる“パワーの循環”をテーマにした、愛とエネルギーがあふれるナンバー。今回解禁されたミュージックビデオでは、楽曲の雰囲気そのままに、元気いっぱいなメンバーたちが「POWER BANK」でパワー