DOPING PANDAとthe band apartによるツーマンライブ企画＜mellow fellow＞が、2026年11月20日(金)に東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催される。これまでに幾度となく競演を重ねてきた盟友同士による鉄板企画は、2025年4月に開催された＜ITaFES＞以来のステージとなる。当日はメンバー総勢7人によるスペシャルセッションも予定されており、音楽ファンにとって見逃せない一夜となりそうだ。チケット先行受付は本日7日よりスタート。■＜