7月4日13時30分より放送される日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』より、第1弾出演アーティストが発表された。【写真】M！LK、SUPER BEAVER、なにわ男子、BE：FIRSTも！第1弾出演アーティスト総合司会は14年連続となる櫻井翔。MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美・日本テレビアナウンサー、ネクストゲート進行を市來玲奈・日本テレビアナウンサーが務め、総勢60組を超えるアーティストが出演。9時間半LIVEを届け