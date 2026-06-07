【スターバックス】でランチや軽食を楽しむ際、しっかりとお腹を満たせるメニューを選べると嬉しいもの。今回は食べ応えやボリュームがうかがえる、美味しそうなフードメニューをご紹介します。以前からあるものはもちろん、新たに登場した新作もピックアップ。友達を誘ってランチを楽しんでみて。 食欲が刺激されそうなバジル仕立て 片手で気軽に味わえそうな新作「バジルポーク