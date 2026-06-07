今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。おしゃべり好きの近所の高齢女性によく話しかけられるA子さん。最初は嬉しかったものの、仕事帰りや急いでいる時におしゃべりが始まることもあり、「ご近所付き合いは向いてないかも」と思っていたA子さん。しかし、ある週末の出来事をきっかけに、ご近所付き合いについて思い直すことがありました。 ご近所付き合い 近所に住む高齢女性は、おしゃべりが大