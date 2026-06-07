SEが流れた途端、フロアを埋め尽くすオーディエンスからわき上がるのは、ハンドクラップとSEに合わせた掛け声。いろんなバンドのオーディエンスというより、超満員に膨れ上がったフロアにいる全員が腹ペコだ。そう思わせるだけの一体感と圧の強さがここにある。「サタニック！ 今日のロックの中心はここだぜ!!」ダイスケはんの力強い宣言とタイトルコールでマキシマム ザ ホルモンのライブは「maximum the hormone II 〜これからの