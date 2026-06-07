日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）が７日の放送で、「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。ギネス世界記録の認定は「笑点」らしい大喜利を交えてメンバーに報告した。番組冒頭、司会の春風亭昇太（６６）が「大喜利の前にちょっとやりたいことがあるんですね。山田さん、例の方を連れてきてください」と呼び込むと、黒いマントを着た女性が登場。「マントの人