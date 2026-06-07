４月に結婚を発表した女優の新木優子（３２）が、エレガントな近影を公開した。新木は７日までに自身のインスタグラムを更新。ネイビーのひざ丈ワンピースを着用した大人びたコーデで、メイクアップ中のアップショットや全身ショットを載せた。この投稿にファンからは「美しすぎ」「全てが可愛い」「綺麗な奥様」「透明感ある」「すっかり大人なお姉さん」「綺麗が増してるぅ」などの声が寄せられている。新木は２０２６年