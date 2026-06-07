ミュージシャンのミック・ジャガー(82)が、ザ・ローリング・ストーンズのツアーが「待ちきれない」と明かした。「ハックニー・ダイアモンズ」を引っ提げたツアーでのカムバックを果たしたストーンズが、またツアーを行う可能性があることをBBC2ラジオ2の番組内で明かした。 【写真】ポールも興奮！カッコよすぎるザ・ローリング・ストーンズ ロニ&