ダンスグループ・アバンギャルディのsonoが6日、自身のインスタグラムを更新。テーマパークを楽しむ姿を公開した。 【写真】素顔のオフショットデイジーもかわいい私服コーデ sonoは「Disney」とだけ記し、キャップをかぶって、黒Tシャツにデニムのコーデでドリンクを手にしながら東京ディズニーリゾートを満喫するショットをアップした。チェーンのネックレスには