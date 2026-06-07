シンガー・ソングライターのチャペル・ローン(28)は、自身のスマートフォンからSNSアプリを削除できることを一種の特権と感じているという。名声と向き合いながら自身の境界線を明確に示してきたチャペルが、インスタグラム、TikTok、Xといったプラットフォームから距離を置く決断について語った。 【写真】お騒がせ歌手のスタンスに憧れる人気女性アーティスト 現在、自分のスマホにソ