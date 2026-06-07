元アイドルのコスプレーヤー緑川希星が、6日まで自身のXを更新。「176cm 股下90cm の美脚みてください」と脚に特化したコスプレ姿を披露している。 【写真】まじすご176cm 股下90cmが爆裂！ ブルーのチャイニーズ風の衣装と髪型、片膝を立て、脚がより美しく見えるポーズの緑川。膝上も、膝下もバランスよい長さで、腰の位置も高い。 フォロワーも「破壊力抜群」「バリ可愛過ぎ」「