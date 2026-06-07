木の枝にもたれる福宝。（５月１０日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都6月7日】中国四川省にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、パンダの「福宝（フーバオ）」が木の遊具に登り、枝にもたれる様子がカメラに捉えられた。