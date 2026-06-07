【新華社合肥6月7日】中国安徽省阜陽市太和県の淙祥現代農業栽培専業合作社（協同組合）はこのほど、1200ムー（80ヘクタール）余りの小麦畑で収穫を開始した。豊作の畑でコンバインが行き交い、活気あふれる光景が広がった。