7日午後、福岡県八女市の川で高校生とみられる男性が溺れました。消防が救助しましたが、男性は心肺停止の状態です。警察や消防によりますと、7日午後5時ごろ、八女市上陽町上横山付近の星野川で、近くにいた人から「川で男性が溺れた」と119番通報がありました。消防が駆けつけ、川の中に沈んでいる男性を発見し、救助しましたが、男性は心肺停止の状態でドクターヘリで搬送されました。警察によりますと、男性は、16歳の男子高校