7日午後5時過ぎ、福岡県八女市の星野川で目撃者から「男性が溺れた」と119番があった。県警八女署や地元消防によると、約20分後に高校生とみられる男性1人が救助された。ドクターヘリで病院に搬送され、意識不明の重体という。八女署によると、友人らと複数人で遊びに来ていたとみられる。