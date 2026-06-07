◇カーリング・日本選手権第1日フォルティウス12―4札幌国際大（2026年6月7日横浜BUNTAI）女子1次リーグ初戦が行われ、連覇を狙うミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが札幌国際大を12―4で圧倒し、白星発進した。霜の多いアイスの状態に悩まされたが、スキップの吉村紗也香は「力の見せどころ」と前向きに捉え「自分たちが決められるショットを決める。テイクショットも2種類くらいを安定して投げることを意識