BTSが、3月20日に発表した5枚目アルバム「ARIRANG（アリラン）」の勢いは、衰えることなく続いた。グローバル音楽配信プラットフォームSpotifyの最新「週間アルバムチャート」（集計期間：5月29日〜6月4日）で、通算8度目の1位となった。この記録は、グローバルポップスターのバッド・バニーの記録を上回り、今年の最多1位の新記録となった。またタイトル曲「SWIM（スイム）」は、前週に続き「週間トップソング」で4位を維持し、同