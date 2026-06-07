兄犬がおもちゃで遊んでいる時に、病気の弟犬が物欲しそうに見つめたら…？兄犬の愛と優しさを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で6万6000回再生を突破。「いい子」「素晴らしい」「ほっこりしました」といった声が寄せられています。 【動画：おもちゃで遊ぶ兄犬→病気の弟犬が『欲しいな』と物欲しそうに見つめた結果…優しさあふれる『まさかの行動』】 病気の弟犬がおもちゃを欲しがったら… YouTubeチャン