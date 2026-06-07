今すぐやめて！犬を怖がらせてしまうNG行為 暴力・暴言 言うまでもありませんが、暴力を振るったり暴言を浴びせるといった行為は犬に恐怖と多大なストレスを与えます。暴力という物理的な痛みを伴う恐怖はもちろんのこと、犬は人間の表情や声のトーン、汗の匂いなどからさまざまな感情を読み取ります。 その能力が優れているだけに、飼い主さんが自分に向けた悪意や敵意を敏感に感じとり、トラウマにも繋がる恐