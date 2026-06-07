小さな頃から猫と一緒に過ごしてきた大型犬。そんなワンコが成長した今、まるで猫のような仕草を見せるようになったと話題を集めています。 投稿は記事執筆時点で48万回以上再生を突破。コメント欄には「かわいい空間♡」「平和だ～」などのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：小さな頃から『猫と仲良しだった大型犬』→なぜか動きもネコっぽくなり…影響を受け過ぎている光景】 子犬の頃からの遊び