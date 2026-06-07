介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年3月25日に回答があった、関東地方在住29歳女性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：中村年齢性別：29歳女性同居家族構成：本人のみ居住地域：関東地方雇用形態：業務委託月の収入：約10万円現