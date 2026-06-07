「広島５−２オリックス」（７日、マツダスタジアム）広島選手たちが１日限定の“マリオセレブレーション”を披露した。この日は「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」のイベントが行われ、各塁のベースが『ハテナボックス』をモチーフとした特別なデザインに変更された。二回に坂倉がチーム初安打となる中前打で出塁すると、塁上でマリオをほうふつとさせるジャンプを披露。その後も持丸や平川、小園など