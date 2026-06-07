◇交流戦巨人2―2ロッテ（2026年6月7日東京D）巨人は2度追いつかれる悔しい展開で勝利を逃した。4年ぶり、同一カードでは15年ぶりの2試合連続引き分け。橋上監督代行は「昨日同様、バッテリーを含めた守備、本当に失点を防いでくれた。勝てはしませんでしたが、負けなかった。リーグ戦を戦う上で引き分けも非常に大きい。よく踏ん張った」と振り返った。1―0の5回1死一塁では三塁前へ小飛球になった送りバントを坂本があ