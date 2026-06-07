「『みどり』は、私たちに潤いや、安らぎ、豊かさをもたらしてくれるとともに、多くの役割を果たしています」【写真】イギリスのリーズ大学留学中に親しくなった男性とカフェで過ごす佳子さま『みどりの感謝祭』に出席した佳子さま秋篠宮家の次女、佳子さまは5月9日、東京都千代田区のイイノホールで開かれた「第35回森と花の祭典―『みどりの感謝祭』」に出席し、冒頭のように挨拶した。また、岩手県大槌町などで起きた山林火